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        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın sattığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da kuyumculara birer gramlık 129 adet sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:22
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        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın sattığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı
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        Bursa'da kuyumculara birer gramlık 129 adet sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki 4 kuyumcuya sahte altın bozdurulmasıyla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kuyumculara, birer gramlık toplamda 129 sahte altın verdiği öne sürülen şüphelilerin H.İ.K. (37) ve E.S, (25) olduğu belirlendi.

        Bursa il merkezinde yakalanan 2 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 76 sahte gram altın ve gerçek altınlar ile 143 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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