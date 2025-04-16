Bursa'da otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osman G. idaresindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir halı yıkama dükkanının giriş duvarına çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan Osman G, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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