Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangında iş yerinde bulunan minibüste hasar oluştu.
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