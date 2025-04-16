Bursa'da "Kısa Süren Saltanat" oyunu sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Murat Liman, Nihal Türkseven Erten, Mehmet Eren Topçak, Yüksel Hakverdi, Faruk Oğur, Tuba Bayram ve Aykan Yılmaz tarafından sahneye konan oyun, sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Kısa Süren Saltanat " adlı oyun, izleyiciyle buluştu.

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