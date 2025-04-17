Anaokulunda başladığı snowboardda Türkiye birincisi olan liseli Arda'nın hedefi milli takım

SEMİH ŞAHİN - Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası"nda dereceler elde eden Bursalı lise öğrencisi Arda Akdeniz, milli takıma seçilip uluslararası başarı elde etmek istiyor.

Bursa'daki Kemal Coşkunöz Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Arda Akdeniz, anaokuluna giderken kayak sporuyla tanıştı.

Ailesinin de desteğiyle kayak ve snowboard eğitimi almaya başlayan Arda, özellikle snowboard alanında kendisini geliştirdi.

Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken pistlerinde sık sık antrenman yapan Arda, yurt içindeki çeşitli müsabakalara katılmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca 26-27 Mart'ta Erzurum'da düzenlenen ve yaklaşık 700 sporcunun yer aldığı Okullararası Kayak Türkiye Şampiyonası'na katılan Arda, "Kayak Snowboard Genç A Erkekler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Büyük Slalom Birincisi" ve "Kayak Snowboard Genç A Erkekler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Kombine İkincisi" derecelerini elde etti.

Arda, bundan sonraki süreçte milli takıma seçilerek önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

- "Her sporcunun hayali milli sporcu olmak ve yarışmalara katılmak"

Arda Akdeniz, AA muhabirine, küçük yaşlarda kayak sporuyla tanıştığını söyledi.

Yaklaşık 11 yıldır kayak yaptığını belirten Arda, "7-8 yaşlarından sonra sadece snowboard yapmaya başladım. Antrenmanlarımı Bolu'da, Uludağ'da, Erzurum'da yapıyorum. Kayak yaparken çoğu zaman düşüyorum. Düşmeden olmuyor tabii. Düşe kalka öğrendim." dedi.

Arda Akdeniz, Erzurum'da düzenlenen şampiyonada elde ettiği derecelerin ardından ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin mutluluk duyduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"Her sporcunun hayali milli sporcu olmak ve yarışmalara katılmak, olimpiyatlara katılmak. Zaten Türkiye birinciliğim var. Hedefim önce Avrupa şampiyonu ondan sonra dünya şampiyonu olmak. Erzurum'da benim kategorimde 50-70 arası sporcu vardı. Birincilik süreci benim için zor bir şey. Benden çok daha iyiler vardı. İkincilik kesin bekliyordum ama birincilik beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu diyebilirim. Hemen annemi aradım. O da çok mutlu oldu."