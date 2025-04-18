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        Karacabey'de polis KADES uygulamasını tanıttı

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:01
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        Karacabey'de polis KADES uygulamasını tanıttı
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        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlara yönelik KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda uygulanmanın kullanımının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.

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