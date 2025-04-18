Bursa'da seyir halindeki araca düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.
Serkan Yeşil (38) idaresindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, Mahmudiye Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Sürücü Serkan Yeşil yaralandı, şüpheli veya şüpheliler kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.