Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Orhaniye Mahallesi Kavak Sokak'ta Nadir C. (65) ile S.A.Ö. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Ö, Nadir C'yi silahla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.