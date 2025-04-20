Bursa'da Türkan Şoray'ın katılımıyla "Yılanı Öldürseler" film gösterimi ve söyleşisi yapıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesince "Yılın Aydını Yaşar Kemal" etkinlikleri kapsamında usta oyuncu Türkan Şoray ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun katılımıyla "Yılanı Öldürseler" film gösterimi ve söyleşisi düzenlendi.

Yazar Yaşar Kemal'in aynı adlı eserinden uyarlanarak 1981 yılında çekilen "Yılanı Öldürseler" filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlenen Türkan Şoray, gösterime katılarak filmi seyirciyle izledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun filmle ilgili sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, Yaşar Kemal'in dünya çapında eserler kaleme aldığını belirtti.

Şoray, Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" filmi için kendisine "Pek çok kitabım filmleştirildi ancak en çok bunu sevdim" dediğini aktardı.

Aynı film için daha önce kendisine başka bir yönetmenin başrol teklif ettiğini ancak çıkan aksaklıklardan dolayı çekilemediğini anlatan Şoray, senaryoyu okuduğunda "Esme" karakterini çok sevdiğini ve bu yüzden yönetmen koltuğuna oturmaya karar verdiğini kaydetti.