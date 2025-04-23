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        LÖSEV Bursa Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar ve aileleriyle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:39
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        LÖSEV Bursa Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar ve aileleriyle kutladı.

        Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'ndeki etkinlikte vakfa kayıtlı çocuklar, sahnede marş ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.

        LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş ve tedavisi devam eden çocuklar da şiirler okudu.

        Gün boyunca eğlenen çocuklar etkinlik sonunda fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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