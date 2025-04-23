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        İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem Bursa'da da hissedildi

        Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:44
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        İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem Bursa'da da hissedildi
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        Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi.

        İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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