BBDSO'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri

Gecede, çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) ile BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

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