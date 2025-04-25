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        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:20
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        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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