Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'yi yakaladı.

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