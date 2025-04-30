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        "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu sahnelendi

        AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından yazılan "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:53
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        "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu sahnelendi
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        AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından yazılan "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

        Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kut'ül Amare Zaferinin 109. yıl kutlama programında sahnelenen oyun duygusal anlar yaşattı.

        Programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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