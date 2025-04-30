"Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu sahnelendi
AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından yazılan "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından yazılan "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
Kahramankazan Kaymakamlığı ve Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kut'ül Amare Zaferinin 109. yıl kutlama programında sahnelenen oyun duygusal anlar yaşattı.
Programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.