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        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:03
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        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Bayram T. (26) idaresindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi 19. Cadde ile 17. Cadde'nin kesiştiği kavşakta Özgür Ş. (28) yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ve hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı araçtaki Efe Ö. (17) ve Metin G. (20) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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