Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bayram T. (26) idaresindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi 19. Cadde ile 17. Cadde'nin kesiştiği kavşakta Özgür Ş. (28) yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ve hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı araçtaki Efe Ö. (17) ve Metin G. (20) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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