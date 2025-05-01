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        Bursa'da köstebek tabancasını kurarken kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesine köstebek tabancası kurmaya çalışırken kazara kendini vuran kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:00
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        Bursa'da köstebek tabancasını kurarken kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesine köstebek tabancası kurmaya çalışırken kazara kendini vuran kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Tuzla Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hasan G'nin, evinin bahçesine kurmaya çalıştığı köstebek tabancası kazara ateş aldı.

        Karnından yaralanan Hasan G, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hasan G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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