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        Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 05:27 Güncelleme: 03.05.2025 - 05:36
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        Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Muhammed C. yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, kırsal Kulaca Mahallesi Bursa-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden A.G. (30) idaresindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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