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        Bursa'da kauçuk fabrikasının deposu yangında hasar gördü

        Bursa'da kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:05
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        Bursa'da kauçuk fabrikasının deposu yangında hasar gördü
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        Bursa'da kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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