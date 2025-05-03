Bursa'da kauçuk fabrikasının deposu yangında hasar gördü
Bursa'da kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'da kauçuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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