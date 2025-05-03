DJ Mahmut Orhan, Bursaspor yararına binlerce kişiye konser verdi
DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi.
DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi.
Konserleriyle dünya çapında tanınan Bursa doğumlu Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek ve şampiyonluk kutlamaları kapsamında kente geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.
Binlerce kişi, ışık şovları ve müziklerle konsere eşlik etti.
Bursasporlu futbolcuların da katıldığı konserde ayrıca, yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.
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