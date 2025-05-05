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        Bursa'da evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu oluşturdu

        Bursa'da, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:57
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        Bursa'da evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde 05.05.2025 yoğunluğu oluşturdu
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        Bursa'da, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı.

        Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti.

        Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Osmangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

        Nikah memuru Yurdanur Ergün, AA muhabirine, özel tarih sebebiyle bugünü tercih eden 33 çift olduğunu söyledi.

        Nikah kıymaya saat 11.00'de başladıklarını aktaran Ergün, "Saat 18.30'a kadar nikahlarımız devam edecek. Çiftlerimizi mutlu olarak göndereceğiz buradan. Normalde yarım saatte bir nikahımız var ama bugün özel bir gün olduğu için 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz." dedi.

        - "Devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik"

        Evlenen çiftlerden 27 yaşındaki Halil İbrahim Durak ise özellikle bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, "Anlamlı bir gün, 05.05.2025. Hatırı kolay bir gün özel tarih olduğu için, devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı.

        Eşi Melike Durak (23) da kendileri için oldukça önemli olan bugünün tarihinin de özel olmasını istediklerini aktardı.

        Durak, bu kararı beraber aldıklarını ve unutmamak için akılda kalıcı bir tarih olan 05.05.2025'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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