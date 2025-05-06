Bursa'da 104 yaşındaki hasta kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Muayene ve tahlilleri yapılan Kadıoğlu'nun kalbinde aort kapağı kalınlaşması ve darlığı tespit edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, tetkikleri gerçekleştirilen Kadıoğlu için ileri yaşına rağmen ameliyat kararı aldı.

Hastane bünyesinde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, hastanın aynı hastanede çalışan meslektaşının annesi olduğunu dile getirdi.

- "Hastamızı şu anda şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz"

Hastanın ileri yaşına rağmen herhangi bir ilaç kullanımını gerektirecek kronik hastalığı bulunmadığını vurgulayan Erkan, "Yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma söz konusuydu. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.