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        Bursa'da 104 yaşındaki hasta kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:45
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        Bursa'da 104 yaşındaki hasta kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        Bursa'da yaşayan 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatıyla tedavi edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

        Muayene ve tahlilleri yapılan Kadıoğlu'nun kalbinde aort kapağı kalınlaşması ve darlığı tespit edildi.

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, tetkikleri gerçekleştirilen Kadıoğlu için ileri yaşına rağmen ameliyat kararı aldı.

        Hastane bünyesinde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda 104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, hastanın aynı hastanede çalışan meslektaşının annesi olduğunu dile getirdi.

        - "Hastamızı şu anda şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz"

        Hastanın ileri yaşına rağmen herhangi bir ilaç kullanımını gerektirecek kronik hastalığı bulunmadığını vurgulayan Erkan, "Yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma söz konusuydu. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

        Hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan Embiye Kadıoğlu'nun oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu ise annesinin 1 ay öncesine kadar çok sağlıklı olduğunu ve gündelik işlerini kendisinin yapabildiğini aktardı.

        Kadıoğlu, annesinin yaşı sebebiyle açık kalp ameliyatına uygun olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İkinci seçenek olarak kapalı kapak değişimi (TAVİ) denilen işlem de yapılabiliyor. Annem için açık ameliyat uygun seçenek değildi. Yaşından dolayı riskleri çok yüksekti. O yüzden TAVİ yapılmasını düşündük. Doktoruyla görüştüm ve bana, 'Evet yaşından dolayı riski var ama ben bu işlemi yaparım, kabul ederseniz.' dedi. Hemen kabul ettim. Çok kısa sürede işlem hazırlıkları tamamlandı. İşlemin kendisi de çok kısa sürdü ve hiçbir sorun yaşanmadan annem yoğun bakıma, sonra buradan da servise çıktı. Şu an serviste yatıyoruz ve taburcu olmak üzere bekliyoruz. Annemin hiçbir sorunu yok, şikayetleri geçti ve şu an kendini çok iyi hissediyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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