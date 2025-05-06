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        Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kahvehaneyi kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:09
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        Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kahvehaneyi kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Mevlana Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önüne gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, güvenlik kamerasının açısını değiştirip iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.

        Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede iş yerine 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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