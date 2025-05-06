Bursa'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Etkinliğin sonunda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından katılanlara, şapka, düdük, anahtarlık ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Karakoca İlkokulu'nda 71 öğrenci ve 13 öğretmenin katıldığı etkinlikte, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitim verdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verildi.

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