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        Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız oldu

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Yıldız oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:36
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        Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız oldu
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Yıldız oldu.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda gerçekleşen genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Yıldız getirildi.

        Dünyanın önemli zeytin üretim birliklerinden olan Marmarabirlik'te başkan vekilliğini Mustafa İlgen, yönetim kurulu üyeliklerini ise Kemal Dinç, Hidamet Asa, Osman Bostancı ve Enis Edin üstlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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