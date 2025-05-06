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        Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:50
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        Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlü G.U'nun Maden Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan G.U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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