BUÜ Biyoloji Bölümüne akreditasyon belgesi verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans programına, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (FEDEK) akreditasyon belgesi verildi.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin potansiyeline yükseltilebilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

İyi sonuçlar almaya başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "İşin yayın ve proje kısmı bir tarafa akreditasyon meselesi de son derece kıymetli. Başta Bilgen hocamız ve bölüm başkanımız olmak üzere bölümümüze, bütün öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu sürecin başarıya ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman da biyoloji bölümünün hem araştırma faaliyetleri hem de eğitimin niteliği anlamında fakültenin önde gelen bölümlerinden olduğunu belirterek, bu eğitimin kalitesini böyle bir akreditasyon süreciyle taçlandırmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.