Bursaspor'da kombine satışları 26 bini geçti

Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor'da kulüp başkanı Enes Çelik, önümüzdeki sezon için satılan kombine bilet sayısının 26 bini geçtiğini söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi ev sahipliğinde, Cumalıkızık'ta gazetecilerle bir araya gelen Çelik, önümüzdeki sezon hedeflerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Çelik, özellikle kombine satışları konusunda iyi bir noktada olduklarına değinerek, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler şu an 26 bini geçti. Biz kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece misafir edeceğimiz şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir." diye konuştu.

Transferlerin ardından kombinelere ilginin artacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımıza da buradan duyuralım, çünkü 14 bin bilet kaldı. Transferler de açıklanmaya başlayınca o da tükenir diye düşünüyorum 2 ay içerisinde. O yüzden belki bilmiyorum geçmişte yani Türkiye'de 40 bin kombine satışı oldu mu ama Bursaspor taraftarı bunu da başaracak gibi görünüyor. Bu sefer hiç satışa çıkarmadan en baştan. Şimdi bir de şu var, biz bu bileti sattığımızda takımı da zaten taraftarımız gördüğünde yine mesela belki ocak ayında, önümüzdeki senenin başında yine çıkacağız bir dahaki senenin kombinelerine. Bilet sıkıntısı yaşayacağı için insanlar, 'bari alalım' diyecekler. Bu sefer onlara öncelik tanımış olacağız yine, o 40 bin kişiye."