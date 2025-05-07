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        Bursaspor'da kombine satışları 26 bini geçti

        Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor'da kulüp başkanı Enes Çelik, önümüzdeki sezon için satılan kombine bilet sayısının 26 bini geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:25
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        Bursaspor'da kombine satışları 26 bini geçti
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        Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor'da kulüp başkanı Enes Çelik, önümüzdeki sezon için satılan kombine bilet sayısının 26 bini geçtiğini söyledi.

        Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi ev sahipliğinde, Cumalıkızık'ta gazetecilerle bir araya gelen Çelik, önümüzdeki sezon hedeflerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

        Çelik, özellikle kombine satışları konusunda iyi bir noktada olduklarına değinerek, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler şu an 26 bini geçti. Biz kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece misafir edeceğimiz şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir." diye konuştu.

        Transferlerin ardından kombinelere ilginin artacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

        "Taraftarlarımıza da buradan duyuralım, çünkü 14 bin bilet kaldı. Transferler de açıklanmaya başlayınca o da tükenir diye düşünüyorum 2 ay içerisinde. O yüzden belki bilmiyorum geçmişte yani Türkiye'de 40 bin kombine satışı oldu mu ama Bursaspor taraftarı bunu da başaracak gibi görünüyor. Bu sefer hiç satışa çıkarmadan en baştan. Şimdi bir de şu var, biz bu bileti sattığımızda takımı da zaten taraftarımız gördüğünde yine mesela belki ocak ayında, önümüzdeki senenin başında yine çıkacağız bir dahaki senenin kombinelerine. Bilet sıkıntısı yaşayacağı için insanlar, 'bari alalım' diyecekler. Bu sefer onlara öncelik tanımış olacağız yine, o 40 bin kişiye."

        - "Transferde doğru adımları atacağız"

        Çelik, takıma yapılacak takviyelere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Öncelikle transfer etmek istedikleri bazı futbolcuların olduğuna anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Elimizdeki oyuncular da değerli oyuncular. Hepsi ya da birçoğu takımda kalabilir. Hocayla sürekli iletişim halindeyiz bu konuda ama transferde doğru adımları atacağımızdan taraftarımız emin olsun. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, ileride gerçekleşebilecek ihtimalleri de göz önüne alarak adımlar atıyoruz. Mesela sırt ve göğüs sponsorluğunu açıklayacağız. Bir hafta 10 güne netleşecek. Zaten stadyumumuz Matlı'ydı. Yine Matlı'yla ilave isim anlaşmaları da yaptık."

        Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, etkinliğin sonunda başkan Çelik ve kulüp genel müdürü Hüseyin Yeşilkavak ile sponsorlara plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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