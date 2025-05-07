Bursa'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi

Bursa Valiliği himayesinde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" gereğince yapıldı.

Toplumda dezenformasyon bilinci oluşturulması amacıyla düzenlenen programda konuşan DMM Koordinatörü İdris Kardaş, dezenformasyonun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Dezenformasyonun gelecek nesiller için varoluşsal krize dönebileceğini söyleyen Kardaş, şöyle konuştu:

"Elbette de bugün burada sadece devletin bir parçası olarak, DMM olarak bununla mücadele ediyoruz ama bu mücadeleyi tek başımıza yapamayacağımızı da biliyoruz. Bunu hep birlikte el ele verirsek yapabiliriz. Bu şehirlerde bu protokolleri yaparak, imzalayarak beraber valilikler ve diğer bölge müdürlüklerimizle, üniversitelerimizle eğiticiler eğitimlerini tamamlayarak bir şekilde dalga dalga toplumun tamamında bu meseleye karşı bir duyarlılık oluşmasını amaçlıyoruz. Bu duyarlılığı oluşturduktan sonra her geçen gün yeni bir teknolojinin yeni bir güvesiyle karşılaştığımız için her geçen gün yeni bir adım atıldığı için bunu sürekli geliştirmemiz gerekir."

- "Teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak meseleyle ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Pek çok şehirde eğitim seminerlerine katıldığını belirten Kardaş, bu toplantıların artarak devam edeceğine dikkati çekti.

Kardaş, dezenformasyon konusunun toplum içinde her fırsatta konuşulması gereken bir konu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu meseleye doğru zamanda ön alabilirsek, önleyici bir savunma geliştirebilirsek dezenformasyon konusunda o zaman başarılı olabiliriz. Bütün dünyanın en büyük krizlerinden biri olan bu meselede devletimiz çok ciddi şekilde bu konuya eğiliyor, çalışıyor. DMM olarak 3 yılı doldurduk. Dünyada henüz bu gibi uygulamalar yeni yeni gelişirken, yasalar yeni yeni ortaya çıkarken, biz Türkiye olarak bu konuda daha öncü bir adım atmış durumdayız. Teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak meseleyle ilgili çalışmalar yapmış durumdayız. Bunu da daha da geliştiriyoruz."

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da yanlış bilginin toplum içinde hızlı yayıldığını, bununla mücadele etmek için tüm kurum ve kuruluşların el birliğiyle çalışması gerektiğini anlattı.