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        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 04:24 Güncelleme: 08.05.2025 - 04:24
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        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dutluca Mahallesi'nde Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil ile Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı.

        Kazada yoldan çıkan cip, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş (27) ve Gürsel Hoş (41), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazanın ardından çalılıklara saklanan cip sürücüsü Y.S, ekipler tarafından yakalandı.

        Hafif yaralı olan Y.S, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.S'nin 140 promil alkollü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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