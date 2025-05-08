Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş (27) ve Gürsel Hoş (41), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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