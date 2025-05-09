Bursa'da kadın şefler konser verdi
Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bursalı kadın şefleri onurlandırmak amacıyla "Bursalı Kadın Şefler Söylüyor" konseri düzenlendi.
Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bursalı kadın şefleri onurlandırmak amacıyla "Bursalı Kadın Şefler Söylüyor" konseri düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Arzu Erhan, Aysel Gürel, Bahar Güldüren, Emine Gülen, Gülsüm Aydoğdu, Nergis Dinç Yavuz, Rüya Şan Gündiler, Samiye Berkmen, Süveyda Çolakoğlu ve Şadiye Şendil, sahne performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konserde şef solistler, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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