Mudanya'da kırsalda kadınlara eğitim desteği veriliyor

Mudanya İlçe Halk Eğitimi Merkezi, kırsal mahallelerde açtığı kurslarla kadınlara mesleki beceri kazandırarak istihdam ve sosyal hayata katılım imkanı sunuyor.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. İrfan Bülbül ve Müdür Yardımcısı Fatma Sargın, Çağrışan, Ülkü, Çekrice, Küçükyenice, Işıklı ve Dedeköy mahallelerindeki kursları ziyaret etti.

Bülbül, yaptığı açıklamada, kırsalda açılan 22 kursun kadınlara hem sosyal ortam sunduğunu hem de iş hayatına katılım sağladığını belirterek, kursların, kırsal bölgelerde yaşamın devamlılığına katkı sunduğunu söyledi.