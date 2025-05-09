Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.Ö'nün (20) kullandığı 16 BDP 827 plakalı motosiklet, Ahmet Akyol Caddesi'nde T.K. (42) yönetimindeki 16 T 5543 plakalı taksiyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta yapılacak
        Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta yapılacak
        Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi anıldı
        Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi anıldı
        Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açıl...
        Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açıl...
        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz bir yılı değerlendirdi
        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz bir yılı değerlendirdi
        Mudanya'da kırsalda kadınlara eğitim desteği veriliyor
        Mudanya'da kırsalda kadınlara eğitim desteği veriliyor
        Yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin sokağa araç parkına izin yok
        Yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin sokağa araç parkına izin yok