İnegöl'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.Ö'nün (20) kullandığı 16 BDP 827 plakalı motosiklet, Ahmet Akyol Caddesi'nde T.K. (42) yönetimindeki 16 T 5543 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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