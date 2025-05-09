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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu gençlerle buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa'daki "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:59
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu gençlerle buluştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa'daki "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'nda "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Efendioğlu, son dönemde gençlere yönelik devlet politikaları ve bakanlıkça hayata geçirilen projelere değindi.

        Bakanlık olarak bu dönemdeki yaklaşımlarının gençlerin kendilerini kişisel yönden geliştirebilmeleri için onlara çeşitli destek mekanizmaları geliştirmek olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Yani gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak, doğrudan onların belirli noktalarda ana aktör olmalarına müsaade edecek belirli enstrümanlar geliştirmek üzerine kurulu bir modelimiz var." dedi.

        Efendioğlu, söz konusu mekanizmalara örnekler vererek, şöyle konuştu:

        "Bizim de bakanlık olarak yönetim kurulunda olduğumuz çalışmalarda, bizim birimimizin takip ettiği bir çalışması var devletimizin. Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu bir temel yaklaşımdır, bu bir modeldir.

        Devletimizin yakın zamanda doğal gaz ve petrolle alakalı olarak bir geliri var. Yakın zamanda nükleerden elektrik enerjisi üretimi başlayacak. Bu enerji sebebiyle bir devlet hakkı elde edilecek. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı şu oldu; 'Bunun belirli bir kısmını her yıl gençlerimize ayırtacağız. Yani doğrudan bu devlet hakkı gençlere gidecek.' dedi. Bu aile ve gençlik bankası fonu içerisindeki para, biz bunu düzenli aralıklarla ayda bir toplantısıyla yönetim kurulu toplantısını yapıyoruz, şu anda ciddi derecede artıyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi hatta bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde. Gençlere yönelik temel destek mekanizmalarından bir tanesidir bu."

        Programa vakfın şube başkanı Muhammed Yılmaz, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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