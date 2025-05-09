Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu gençlerle buluştu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa'daki "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'nda "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Efendioğlu, son dönemde gençlere yönelik devlet politikaları ve bakanlıkça hayata geçirilen projelere değindi.

Bakanlık olarak bu dönemdeki yaklaşımlarının gençlerin kendilerini kişisel yönden geliştirebilmeleri için onlara çeşitli destek mekanizmaları geliştirmek olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Yani gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak, doğrudan onların belirli noktalarda ana aktör olmalarına müsaade edecek belirli enstrümanlar geliştirmek üzerine kurulu bir modelimiz var." dedi.

Efendioğlu, söz konusu mekanizmalara örnekler vererek, şöyle konuştu:

"Bizim de bakanlık olarak yönetim kurulunda olduğumuz çalışmalarda, bizim birimimizin takip ettiği bir çalışması var devletimizin. Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu bir temel yaklaşımdır, bu bir modeldir.