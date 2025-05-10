Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada reklamlarda emeklilere cep telefonu satışı yapılmış gibi gösterip maaşlarından kesilmek üzere kredi kullandıracaklarını iddia eden şüphelilerin karşılığında işlemin gerçekleşebilmesi için mağdurlara yüksek miktarlarda senet imzalattıklarını, sonra icraya verdikleri vatandaşların maaşlarının tamamında kesinti yaptırdıklarını belirledi.

Bu yöntemle 107 emeklinin mağdur edildiği öğrenilirken, zanlıların banka hesap hareketlerinde yapılan incelemede, 2 milyar 690 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54) ve E.A. (49) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. (48), S.A. (42) ve V.A. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.