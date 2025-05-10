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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dayanımı artırılmış iplik geliştirilecek

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin, farklı katkı malzemeleri kullanarak, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı dayanımı artırılmış iplik geliştireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:18
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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dayanımı artırılmış iplik geliştirilecek
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin, farklı katkı malzemeleri kullanarak, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı dayanımı artırılmış iplik geliştireceği bildirildi.

        BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. ortaklığıyla hazırlanan "Volkanik Mineral Katkılı Polyester İpliklerden Mamul Solar Koruma ve Termal Özellikleri İyileştirilmiş Teknik Kumaşların Geliştirilmesi" konulu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

        Proje kapsamında, farklı katkı malzemeleri kullanılarak, farklı kesit geometrilerine sahip, UV ışınlarına karşı dayanımı artırılmış ipliklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Elde edilen iplikler aracılığıyla, solar koruma kapasitesi ve termal performansı iyileştirilmiş teknik tekstil kumaşlarının üretilmesi hedeflenen proje ekibinde, yürütücü olarak BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Kenan Çeven ile aynı bölümden Prof. Dr. Semiha Eren, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Karakan Günaydın ve tekstil mühendisi İrem Özyurt, yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Çeven, projeyle fonksiyonel kumaşların geliştirilmesi, kritik kullanıcı ihtiyaçlarına bütüncül bir çözüm sunulmasının amaçlandığını belirtti.

        Bu doğrultuda, farklı volkanik mineral katkılı ve özel kesit tasarımlarına sahip liflerden üretilen ipliklerle dokunmuş kumaşların performans özellikleri ile ısıl yalıtım ve solar koruyucu niteliklerinin istatistiksel yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirileceğini aktaran Çeven, şunları kaydetti:

        "Özellikle perde, çadır, branda gibi uygulama alanlarına yönelik geliştirilecek kumaşlar, mevcut pazardaki ürünlerden farklı olarak çok işlevli faydalar sunacak. Düşük solar enerji geçirgenliği özelliği sayesinde ortam sıcaklıklarının kontrolü sağlanırken güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı etkin bir bariyer oluşturularak tekstil ürünlerinin solma ve fiziksel hasar riskleri önlenecektir. Bu iki temel özelliğin entegre biçimde tasarlanması, kullanıcı beklenti ve gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir avantaj sunmakta. Böylelikle geliştirilen ürünlerin hem fonksiyonellik hem de kullanıcı deneyimi açısından değer yaratarak, yaşamı daha konforlu ve güvenli hale getirmesi hedeflenmekte."

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