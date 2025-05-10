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        Bursa'da Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince "Nazım Hikmet Yılı" etkinlikleri kapsamında Güneşin Sofrasında Nazım Hikmet Sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:49
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        Bursa'da Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu düzenlendi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince "Nazım Hikmet Yılı" etkinlikleri kapsamında Güneşin Sofrasında Nazım Hikmet Sempozyumu düzenlendi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Bursa'nın Nazım Hikmet'e bir borcu olduğunu ifade ederek, bu borcun bir yıllık çalışmayla ödenemeyeceğini aktardı.

        Bursa Nazım Hikmet Yılı Projesi Danışmanı Atilla Birkiye ise bu bir yıllık süreçte emeği geçen sanatçılara, şairlere, yazarlara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şafak Baba Pala ve Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan tarafından Birkiye, Emre Zeytinoğlu, Savaş Çekiç, Nejat Biçen ve Murathan Mungan'a katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

        Sempozyum öncesi Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde, Savaş Çekiç'in mekan tasarımı ve Nejat Biçen'in iletişim tasarımıyla hayata geçirilen "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" adlı sergi açıldı.

        İki bölümden oluşan serginin bir bölümü Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde, diğer bölümü Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergi, 9 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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