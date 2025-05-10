Bursaspor, stoper Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yuvana hoşgeldin Ertuğrul. İnşallah Avrupa’ya uzanacak yolculukta beraberiz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’de forma giyen Ersoy, 17 maçta bir kez de fileleri sarsmıştı.

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