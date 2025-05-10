Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da öğrenci yurdunun ardiyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunun ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da öğrenci yurdunun ardiyesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunun ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak'ta bulunan bir öğrenci yurdunun ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yurtta bulunan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

        İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kadın ölü bulundu
        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kadın ölü bulundu
        Bursaspor, stoper Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı
        Bursaspor, stoper Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı
        Bursa'da Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu düzenlendi
        Bursa'da Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu düzenlendi
        Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı
        Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı
        Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın
        Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın
        Kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kaldırım ile yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı