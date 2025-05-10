Bursa'da öğrenci yurdunun ardiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunun ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunun ardiye bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak'ta bulunan bir öğrenci yurdunun ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yurtta bulunan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
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