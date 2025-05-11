Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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