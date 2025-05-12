"Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursa'da sahnelendi

Opera sanatçılarından Hatice Zeliha Tunçyürek, Sıla Can Aksoy, Barış Çark, Emre Uluocak ve Umut Kosman ise seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan "Carmen", Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romandan esinlenilerek Eren Ergene tarafından sahneye uyarlanan müzikal, sanatseverlerden tam not aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.