Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursa'da sahnelendi

        Flamenko, opera ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan "Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursalı sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 02:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursa'da sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Flamenko, opera ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan "Falda Carmen Çıktı Müzikali" Bursalı sanatseverlerle buluştu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Rüya Büyükkatırcı yönetti.

        Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan "Carmen", Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romandan esinlenilerek Eren Ergene tarafından sahneye uyarlanan müzikal, sanatseverlerden tam not aldı.

        Opera sanatçılarından Hatice Zeliha Tunçyürek, Sıla Can Aksoy, Barış Çark, Emre Uluocak ve Umut Kosman ise seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.

        Gecenin sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü

        Benzer Haberler

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayağı İznik'te yapıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayağı İznik'te yapıldı
        Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı
        Balıkesir'de bir yıl önce bıcaklanarak öldürülen kurye, mezarı başında anıl...
        Balıkesir'de bir yıl önce bıcaklanarak öldürülen kurye, mezarı başında anıl...
        Eğlence mekanındaki tekmeli ve yumruklu 'yan bakma' kavgası kamerada
        Eğlence mekanındaki tekmeli ve yumruklu 'yan bakma' kavgası kamerada