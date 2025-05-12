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        Bursa Ata Türk Müziği Korosudan "Anneler Günü" konseri

        Bursa Ata Türk Müziği Korosu Anneler Günü etkinlikleri nedeniyle düzenledikleri "Anneler Günü" özel konserine Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:09
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        Bursa Ata Türk Müziği Korosudan "Anneler Günü" konseri
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        Bursa Ata Türk Müziği Korosu Anneler Günü etkinlikleri nedeniyle düzenledikleri "Anneler Günü" özel konserine Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Gürsu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Remzi Çelikyay yönetti

        Gecede sahne alan Ata Türk Müziği Korosu Türk Sanat Müziği'nden seçime eserlerinden oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

        Konserde söylenen şarkılara Bursalı müzik severler alkışları ile tempo tutarak eşlik etti.

        Gecenin sonunda Ata Türk Müziği Korosu ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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