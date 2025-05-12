Bursa Ata Türk Müziği Korosudan "Anneler Günü" konseri

Gecenin sonunda Ata Türk Müziği Korosu ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde söylenen şarkılara Bursalı müzik severler alkışları ile tempo tutarak eşlik etti.

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