Hamzabey Göleti'nde doluluk oranı arttı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Göletin doluluk oranı şu anda yüzde 90 seviyelerinde. Su baskınlarına karşı bu oranda tutuyoruz ancak istersek yüzde 100'e kadar çıkarabiliriz." dedi.

Mahalle ve gölet çevresi dron ile görüntülendi.

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