Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ'de çevre dostu alternatif ambalaj üretilecek

        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ), farklı sektörlerde kullanılabilecek ultraviyole ışınlarına dirençli, kolofan (reçine) ve polimer esaslı, biyobozunur (bakteri ve diğer organizmalarca bozunan plastikler) ambalaj filmleri geliştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ'de çevre dostu alternatif ambalaj üretilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ), farklı sektörlerde kullanılabilecek ultraviyole ışınlarına dirençli, kolofan (reçine) ve polimer esaslı, biyobozunur (bakteri ve diğer organizmalarca bozunan plastikler) ambalaj filmleri geliştirilecek.

        BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Merve Genç yürütücülüğünde sürdürülen "Polimerize Kolofan ile Polimer Esaslı Biyobozunur Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi ve Derin Ötektik Çözeltilerin Plastikleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Danışmanlığını Prof. Dr. Murat Ertaş'ın, araştırmacılık görevini Doç. Dr. Ömür Aras'ın üstlendiği proje kapsamında, karaçam, kızılçam ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen kolofan maddesi kullanılarak ambalaj filmleri üretilmesi amaçlanıyor.

        Ham formda kırılgan, zayıf termal özelliklere sahip ve düşük oksidasyon direncine sahip olan kolofan, bu projede çeşitli yöntemlerle modifiye edilerek daha dayanıklı, uzun ömürlü bir forma dönüştürülecek. Böylece, yüksek oksidasyon direnci ve termal kararlılığa sahip biyobozunur ambalaj filmleri elde edilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Merve Genç, geliştirecekleri ürünün tamamen doğal ve çevre dostu olacağını vurguladı.

        Amaçlarının doğal içeriklerle, doğaya zarar vermeden çözünebilen, ultraviyole ışınlara dayanıklı ve uzun raf ömrü sunan ambalaj filmleri üretmek olduğunu belirten Genç, "Özellikle plastik ambalajların doğada yüzyıllar boyunca kalıcı olması büyük bir çevresel sorun. Bizim geliştireceğimiz film ise kısa sürede doğada çözünebilecek ve çevreye zarar vermeyecek." ifadesini kullandı.

        Genç, BTÜ laboratuvarlarında geliştirilecek projede, aynı zamanda enerji ve maliyet tasarrufu da sağlanacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "TÜİK verilerine göre yalnızca 2023 yılında Türkiye 28 bin tonun üzerinde kolofan ve türevleri ithal ederek yaklaşık 55 milyon dolar ödeme yaptı. Geliştirdiğimiz özgün yöntemle, yerli ham madde kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretiminin sağlanmasını ve böylece ülkemizde reçine üretiminin yeniden canlanmasına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Bursa'da doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar kafe işletiy...
        Bursa'da doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar kafe işletiy...
        Yetişkinlere atasözleri ve deyimler sözlüğü okuma önerisi
        Yetişkinlere atasözleri ve deyimler sözlüğü okuma önerisi
        Kız arkadaşına, aynı marka ve model 8 otomobilin ön kaputlarındaki yazıyla...
        Kız arkadaşına, aynı marka ve model 8 otomobilin ön kaputlarındaki yazıyla...
        "Küçük Venedik"in kayıkçı kadınları Uluabat Gölü'nde turist gezdiriyor
        "Küçük Venedik"in kayıkçı kadınları Uluabat Gölü'nde turist gezdiriyor
        Motosikletlerle tek teker üzerinde yarışıp, görüntüleri sosyal medyada payl...
        Motosikletlerle tek teker üzerinde yarışıp, görüntüleri sosyal medyada payl...
        Mudanya'da özel gereksinimli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi
        Mudanya'da özel gereksinimli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi