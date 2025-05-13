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        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa merkezli 4 ilde kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:11
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        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa merkezli 4 ilde kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "hakkınızda açılacak dava var, 0539... numara ile irtibata geçin" şeklinde gönderilen mesaj üzerine numarayı aramaları sağlanan vatandaşlara, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp şüpheli hesaplara para gönderterek dolandıranlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde çalışma başlattı.

        İstanbul, Hatay, Gaziantep, Yalova olmak üzere 4 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda "7'si atıcı (telefonla arayarak manipüle eden kişi)" pozisyonunda olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda suçta kullandıkları dijital materyal, banka kartı ve paralar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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