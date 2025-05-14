Bursa'da hareket halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Orhangazi-İznik kara yolunda seyir halinde olan 06 DB 2645 plakalı kamyonun lastikleri alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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