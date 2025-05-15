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        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:03
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        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağlaraltı Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısını sardı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinleri evlerden tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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