Barok müzik sanatçısı Maurice Steger Bursa'da sahne aldı

Gecenin sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, İsviçreli orkestra şefi ve Barok müzik sanatçısı Maurice Steger yönetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.