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        Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile 41 obje ele geçirildi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile farklı boyutlarda 41 obje ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:50
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        Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile 41 obje ele geçirildi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile farklı boyutlarda 41 obje ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 222 sikke ile 41 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler U.S, M.E.K. ve M.İ.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E.K. ve M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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