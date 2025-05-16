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        Bursa'da define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:11
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        Bursa'da define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Elmalı Mahallesi mevkisinde define kazısı sırasında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Göçük altında kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı, İ.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralılar A.Ç, E.U. ve M.S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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