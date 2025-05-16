Bursa'da define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Elmalı Mahallesi mevkisinde define kazısı sırasında göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Göçük altında kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı, İ.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar A.Ç, E.U. ve M.S. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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