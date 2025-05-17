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        Mudanya'da öğrenciler sahildeki atıkları topladı

        Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle çevre bilincine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:02
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        Mudanya'da öğrenciler sahildeki atıkları topladı
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        Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle çevre bilincine dikkati çekti.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Konsorsiyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İngilizce öğretmenleri Senem Akarsu eşliğinde sahil boyunca biriken atıkları topladı.

        Okul yönetimi, Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığının güçlendiğini ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

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